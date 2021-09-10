Tombala oynayan 30 kişiye para cezası - Son Dakika

Tombala oynayan 30 kişiye para cezası

ŞANLIURFA'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, tombala oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı.

ŞANLIURFA'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, tombala oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Göller Mahallesi'nde Kuşçu pazarındaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. İş yerine düzenlenen baskında 30 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Ekipler, şüphelilere Kabahatler Kanunu'na göre toplam 40 bin 80 lira ceza kesti.



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