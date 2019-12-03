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Tombik'in keyfi yerinde

6 saat önce

Eskişehir'in Gültepe mahallesinde yaşayan Mehmet Uyan, eşi ile birlikte 8 yıl önce sahiplendiği 'Tombik' isimli köpeğin yanı sıra çok sayıda sokak kedisinin yiyecek ve bakım masraflarını karşılıyor.

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Eskişehir'in Gültepe mahallesinde yaşayan Mehmet Uyan, eşi ile birlikte 8 yıl önce sahiplendiği 'Tombik' isimli köpeğin yanı sıra çok sayıda sokak kedisinin yiyecek ve bakım masraflarını karşılıyor.


1960 doğumlu olan Mehmet Uyan, eşi Halime Uyan ile birlikte 18 yıldır yaşadıkları Gültepe mahallesinde kedi ve köpek dostu olarak biliniyor. Sahiplendiği Tombik'e evlat muamelesi yapan Mehmet Uyan, emekli olmasına rağmen her ay yaklaşık 600 Türk lirasını bu hayvanlara harcıyor. Altı yıl önce Tombik'e o zamannın parasıyla 500 liraya bir köpek yuvası alan Mehmet Uyan, Seyitgazi yolunun hemen kıyısında yer alan bu yuvada köpeğine rahat ortam hazırlamış durumda. Kedi ve köpekler için ayrıca parazit ve tüy dökünmesini önlemek için ilaçlarda alan Mehmet Uyan bunları da cebinden karışılıyor, ayrıca Tombik'in diş sağlığı için de ilaç alıyor. Mehmet Uyan, ekonomik anlamda bu hayvanlara destek olunmasını istiyor ve duyarlı vatandaşların desteğini bekliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Gültepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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