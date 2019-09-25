'Tombul Kek' lakabı takılan Will Smith diyet yapıyor
2 saat önce
Aşırı kilo alan Will Smith aile içerisinde alay konusu olunca sıkı bir diyete girdi.
Aşırı kilo alan Will Smith aile içerisinde alay konusu olunca sıkı bir diyete girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01
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