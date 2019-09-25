Son Dakika Haberleri: 'Tombul Kek' lakabı takılan Will Smith diyet yapıyor
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'Tombul Kek' lakabı takılan Will Smith diyet yapıyor

2 saat önce

Aşırı kilo alan Will Smith aile içerisinde alay konusu olunca sıkı bir diyete girdi.

Aşırı kilo alan Will Smith aile içerisinde alay konusu olunca sıkı bir diyete girdi.

'Tombul Kek' lakabı takılan Will Smith diyet yapıyor

Will Smith, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 
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