Tombulacık Halime'm', Devrek Türküsü Olarak Tescillendi
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TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, 73 yıldır 'Bolu' türküsü olarak bilinen, birçok dizi ve filmde kullanılan 'Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime'm' türküsünün yapılan itiraz sonucu Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescilledi.
TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, 73 yıldır 'Bolu' türküsü olarak bilinen, birçok dizi ve filmde kullanılan 'Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime'm' türküsünün yapılan itiraz sonucu Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescilledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:08 Kaynak: DHA
Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK), 'Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime'm' türküsünün Devrek ilçesine ait türkü olduğu yönünde TRT'ye itirazda bulundu. ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün kendi ilçelerine ait olduğunu gösteren belgeleri de TRT'ye sundu. İtirazı yerinde bulan TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, türkünün Bolu'ya değil, Devrek'e ait olduğuna karar verdi.
ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşanan bir olay sonucunda 'Deli Mehmet' lakaplı Mehmet Emin Dinç tarafından, eşi ölen 2 çocuklu Halime Subaşı'na duyduğu aşkın ardından yazıldığını söyledi. Bu sözlerin 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlarda yer aldığını anlatan Tığ, 10 Ekim 2010 tarihinde Halime Subaşı'nın kızı Nezire Terzi ile yaptığı görüşmeyle türkünün kendi yörelerine ait olduğunu belgelediğini kaydetti. İbrahim Tığ, şöyle konuştu:
"Nezire Hanım bana, 'Ben o türküden nefret ediyorum. Annemin adını kötü anlatıyor bu türkü. Annemin adının böyle bir türküyle anılmasını istemiyorum. Ne zaman radyoda, televizyonda söylense hemen kapattırıyorum. Deli Mehmet, babam ölünce 2 çocuğuyla dul kalan anneme aşık olmuş' dedi. Biz de diğer belgeleri toparladık ve Kurula başvurduk. Onlar da bizi haklı buldu. Değerlerimiz olan türküleri yaşatamaya çalışıyoruz."
Başkan İbrahim Tığ, Halime Subaşı'nın torunlarının bugün Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşadığını söyledi.
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ
Kiraz aldım dikmeden
Halime'm dallarını bükmeden
Bir armağan ver bana
Halime'm ben gurbete gitmeden
Tombulacık Halime'm yar başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel
Ocak başında kaldım
Halime'm ince fikire daldım
Kapılar açılırken (açıldıkça)
Halime'm seni geliyor sandım
Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi
Tütün aldım Hendek'ten
Halime'm hekim gelir Devrek'ten
Hekim buna neylesin (ne desin)
Halime'm yangınımız yürekten
Algın mısın Halime'm baygın mısın gel
Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel
- Zonguldak
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