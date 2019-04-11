Tombulacık Halime'm', Devrek Türküsü Olarak Tescillendi

TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, 73 yıldır 'Bolu' türküsü olarak bilinen, birçok dizi ve filmde kullanılan 'Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime'm' türküsünün yapılan itiraz sonucu Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescilledi.

TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, 73 yıldır 'Bolu' türküsü olarak bilinen, birçok dizi ve filmde kullanılan 'Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime'm' türküsünün yapılan itiraz sonucu Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescilledi.



Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK), 'Kiraz Aldım Dikmeden/Tombulacık Halime'm' türküsünün Devrek ilçesine ait türkü olduğu yönünde TRT'ye itirazda bulundu. ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün kendi ilçelerine ait olduğunu gösteren belgeleri de TRT'ye sundu. İtirazı yerinde bulan TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, türkünün Bolu'ya değil, Devrek'e ait olduğuna karar verdi.



ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşanan bir olay sonucunda 'Deli Mehmet' lakaplı Mehmet Emin Dinç tarafından, eşi ölen 2 çocuklu Halime Subaşı'na duyduğu aşkın ardından yazıldığını söyledi. Bu sözlerin 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarında 727 sıra numarasıyla Bolu türküsü olarak kayıtlarda yer aldığını anlatan Tığ, 10 Ekim 2010 tarihinde Halime Subaşı'nın kızı Nezire Terzi ile yaptığı görüşmeyle türkünün kendi yörelerine ait olduğunu belgelediğini kaydetti. İbrahim Tığ, şöyle konuştu:



"Nezire Hanım bana, 'Ben o türküden nefret ediyorum. Annemin adını kötü anlatıyor bu türkü. Annemin adının böyle bir türküyle anılmasını istemiyorum. Ne zaman radyoda, televizyonda söylense hemen kapattırıyorum. Deli Mehmet, babam ölünce 2 çocuğuyla dul kalan anneme aşık olmuş' dedi. Biz de diğer belgeleri toparladık ve Kurula başvurduk. Onlar da bizi haklı buldu. Değerlerimiz olan türküleri yaşatamaya çalışıyoruz."



Başkan İbrahim Tığ, Halime Subaşı'nın torunlarının bugün Devrek'in Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşadığını söyledi.



TÜRKÜNÜN SÖZLERİ



Kiraz aldım dikmeden



Halime'm dallarını bükmeden



Bir armağan ver bana



Halime'm ben gurbete gitmeden



Tombulacık Halime'm yar başına gel



Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel



Ocak başında kaldım



Halime'm ince fikire daldım



Kapılar açılırken (açıldıkça)



Halime'm seni geliyor sandım



Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi



Sen bu işin sonunu düşünmedin mi



Tütün aldım Hendek'ten



Halime'm hekim gelir Devrek'ten



Hekim buna neylesin (ne desin)



Halime'm yangınımız yürekten



Algın mısın Halime'm baygın mısın gel



Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel



- Zonguldak

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi

AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı

Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu