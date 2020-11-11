TÖMER, 23 ülkedeki öğrecilere Türkçe öğretiyor - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Özpay, TÖMER'in 23 ülkeden öğrenciye Türkçe öğrettiğini bildirdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÖMER müdür yardımcılığı görevine, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Polat getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Özpay, gerek GAÜN, gerek bölge ve gerekse de Türkiye adına yüklenilen misyonun gereğini en iyi biçimde yerine getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kovid-19 salgın sürecinin dünyada ve Türkiye'de eğitim sürecini sekteye uğratmasına rağmen hali hazırda 23 ülkeden öğrenciye uzaktan eğitimle Türkçe öğretmeyi sürdürdüklerini aktaran Özpay, TÖMER'in alanında yenilikçi ve etkin eğitim anlayışı ile çeşitli sertifika programları, uluslararası kurumlarla ortaklaşa geliştirilen projeler ve kültür elçiliği görevine aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Özbay, sınır ötesi bölgelerde hizmet veren eğitmenler için Cerablus, El-Bab ve Afrin bölgelerinde hem alan, hem de mesleki yeterlilik eğitimleri konusunda destek sunacak bir projeye daha başladıklarını bildirdi.

Projenin Valilik, GAÜN ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yürütüldüğünü kaydeden Özpay, hizmet anlayışlarının aynı kararlılıkla süreceğini belirtti.