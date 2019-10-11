Son Dakika Haberleri: TÖMER'den uluslararası öğrencilere tanışma programı
Son Dakika Güncel TÖMER'den uluslararası öğrencilere tanışma programı

TÖMER'den uluslararası öğrencilere tanışma programı

11 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilere, Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından kahvaltılı tanışma programı düzenlendi.

TÖMER'den uluslararası öğrencilere tanışma programı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilere, Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından kahvaltılı tanışma programı düzenlendi.


Akdeniz Üniversitesi sosyal tesislerinde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Bursu ile Akdeniz TÖMER'de eğitimlerine başlayan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programına Rektör Yardımları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Ahmet Ögke, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zeki Güven, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Sevgili öğrenciler, sizler dünyanın farklı ülkelerinden gelerek kaliteli bir öğrenim görmek için Akdeniz Üniversitemizi tercih ettiniz. İlerleyen zamanlarda bu konuda ne kadar doğru bir tercih yaptığınızı çok daha iyi anlayacaksınız. Sizler bizlere ailelerinizin emanetisiniz. İhtiyacınız olan her konuda sizlere destek olmaya, her türlü sorununuzla elimizden geldiğince ilgilenmeye çalışacağımıza hiç şüpheniz olmasın. TÖMER sayesinde kısa sürede Türkçeyi iyi bir şekilde öğreneceğinize inanıyorum. Tekrar hepiniz ülkemize ve üniversitemize hoş geldiniz" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan Terör örgütü YPG zorla silah altına alma yaşını 44'e çıkardı Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:10:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÖMER'den uluslararası öğrencilere tanışma programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]