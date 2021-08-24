TÖMER Dil Yeterlilik Sınav Duyurusu 23-08-2021 - Son Dakika
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TÖMER Dil Yeterlilik Sınav Duyurusu 23-08-2021

24.08.2021 04:32
TÖMER Dil Yeterlilik Sınav Duyurusu 23-08-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak üniversitede yapılacaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak üniversitede yapılacaktır.

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı 16 Eylül 2021 Perşembe saat: 10: 00'da yapılacaktır.

Üniversitemize kesin kayıt yaptırmış olup sınava ilk defa giren öğrencilerimizden ücret alınmayacaktır. Üniversitemize kesin kayıt yaptırmamış olanlar, daha önce sınava girip de başarısız olan öğrenciler ve genel olarak Türkçe yeterlilik sertifikası almak isteyen yabancı uyruklu adaylardan sınav ücreti olarak 200 ? alınacaktır. Ücretler sınavdan önce aşağıdaki Vakıflar Bankası IBAN hesabına yatırılmalıdır.

IBAN: TR 09 0001 5001 5800 7306 7174 22

Sınava katılacak olan adayların sınav esnasında kimlik/ pasaport ve varsa öğrenci belgelerini yanlarında bulundurması gerekmektedir. (Ücret yatıran adaylar banka dekontunu yanlarında bulundurması gerekir. ) Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı'na girecek olan her aday adı/soyadı/ülkesi/pasaport/öğrenci numarasını yazarak tomer@nku. edu. tr adresine gönderdikleri takdirde sınav kayıtları oluşturulacaktır. En geç 14 Eylül 2021 tarihine kadar mutlaka tomer@nku. edu. tr adresine kimlik bilgilerini göndermeleri gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaylara "Türkçe Dil Yeterlilik Sertifikası" verilecektir. Sınava katılmak isteyenler aşağıdaki telefon numaralarından ayrıca bilgi alabilirler.

İletişim: 0 282 250 11 83 0 282 250 11 72 tomer@nku. edu. tr 0 282 250 11 80 0 282 250 11 74

Sınav Tarihi: 16 EYLÜL 2021

Sınav Saati: 10: 00

SINAV YERİ: MERKEZİ DERSLİKLER YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

C-201-C202-C203 NOLU SALONLAR

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Namık Kemal Üniversitesi, Pasaport, Tekirdağ, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TÖMER Dil Yeterlilik Sınav Duyurusu 23-08-2021 - Son Dakika

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