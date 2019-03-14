Son Dakika Haberleri: Tömer Öğrencileri Edirne'yi Gezdi

Tömer Öğrencileri Edirne'yi Gezdi

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri için Edirne gezisi düzenlendi.

Tömer Öğrencileri Edirne'yi Gezdi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri için Edirne gezisi düzenlendi.

Öğrencilerin Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezi kapsamında Selimiye Cami, Selimiye Arastası, Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Mecidiye Köprüsü, Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'yi ziyaret eden öğrenciler aynı zamanda Edirne şehir merkezinde alışveriş yapıp Edirne'nin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı yakaladılar.

Öğrencilere gezide Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Işık, TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serdar Özdemir ve Öğr. Gör. Dr. Halil İbrahim Ertürk eşlik etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:51 Kaynak: İHA

Edirne, Yaşam
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