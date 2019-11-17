Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri, İstiklal Marşını okudu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Kırşehir Yazarlar ve Şairler Derneğince (KIYŞAD) düzenlenen 8. Uluslararası Aşık Paşa Şiir Şöleninde, sahneye çıkan Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, İran ve Iraklı öğrenciler, İstiklal Marşını okudu.

TÖMER öğretim görevlisi Muhammed Mazhar Şahin, TÖMER'de eğitim gören farklı milletlerden yaklaşık 200 öğrenci ile kültür aktarımını da sağladıklarını belirterek, "Her geçen gün sayımız artmakta. Kırşehir'in dünyaya açılan kapısı olması için öğrencilerimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Merkezimizin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'ya, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Remzi Can'a teşekkür ederiz." dedi.