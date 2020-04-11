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- TÖMER öğrencilerinden "Evde Kal Bilecik" videosu
6 saat önce
- TÖMER öğrencilerinden "Evde Kal Bilecik" videosu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan aralarında Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi eğitim gören yabancı öğrencilerin oluşturduğu "Evde Kal Bilecik" videosu büyük beğeni topladı.
- TÖMER öğrencilerinden "Evde Kal Bilecik" videosu
BİLECİK - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan aralarında Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi eğitim gören yabancı öğrencilerin oluşturduğu "Evde Kal Bilecik" videosu büyük beğeni topladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri sosyal medya üzerinden 'evde kal' çağrısı yaptı. Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir derslerini uzaktan eğitim sistemi üzerinden gören öğrenciler "Evde Kal Bilecik", "Evde Kal Türkiye" sloganlarıyla sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Bilecik'te Türkçe dil eğitim gören TÖMER öğrencileri de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:44 Kaynak: İHA
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