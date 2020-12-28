Tomislav Zubcic: Takımın büyük potansiyeli var

Darüşşafaka Tekfen deplasmanında maç boyunca takım olarak birlikte oynadıklarını belirten TOFAŞ'ın Hırvat forveti Tomislav Zubcic, "Takımın büyük bir potansiyeli var ve eminim ki her maç daha çok üstüne koyarak daha iyi olacağız" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 85-72 mağlup ederek 2020'deki son maçından galibiyetle ayrılan TOFAŞ'ın yeni transferi Tomislav Zubcic, mavi yeşilli forma altındaki ilk maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.