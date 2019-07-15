Tommy Smith Potters Katıldı
5 saat önce
Eski Huddersfield Town, bugün sağ üç yıllık anlaşma ile Stoke Şehrine katıldı. Teröristlerin Premier Lig'e terfi etmesine yardım eden 27 yaşındaki çocuk, açıklanmayan bir ücret karşılığında imzaladı.
Eski Huddersfield Town, bugün sağ üç yıllık anlaşma ile Stoke Şehrine katıldı. Teröristlerin Premier Lig'e terfi etmesine yardım eden 27 yaşındaki çocuk, açıklanmayan bir ücret karşılığında imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:05
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