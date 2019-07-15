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Tommy Smith Potters Katıldı

5 saat önce

Eski Huddersfield Town, bugün sağ üç yıllık anlaşma ile Stoke Şehrine katıldı. Teröristlerin Premier Lig'e terfi etmesine yardım eden 27 yaşındaki çocuk, açıklanmayan bir ücret karşılığında imzaladı.

Eski Huddersfield Town, bugün sağ üç yıllık anlaşma ile Stoke Şehrine katıldı. Teröristlerin Premier Lig'e terfi etmesine yardım eden 27 yaşındaki çocuk, açıklanmayan bir ücret karşılığında imzaladı.
Tommy Smith Potters Katıldı
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:05 
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