Tomris 10 Nisan'da vizyonda - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tomris 10 Nisan'da vizyonda - Son Dakika Magazin

Tomris 10 Nisan'da vizyonda

6 saat önce

Kazakistan yapımı "Tomris"in Türkiye yayın hakları, Siyah Beyaz film şirketi tarafından satın alındı.

Tomris 10 Nisan'da vizyonda, System.String[]

Kazakistan yapımı "Tomris"in Türkiye yayın hakları, Siyah Beyaz film şirketi tarafından satın alındı. CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 10 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak filmin ilk fragmanı önceki gün Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Akan Satayev'in oturduğu "Tomris", Saka Türkleri'nin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen Tomris Hatun'un hayatını ve zaferlerini beyazperdeye taşıyacak.

Kazakistan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:39 
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