Üye Girişi
"Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

"Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı

01.09.2021 21:39

İlk Türk kadın hükümdar olarak adını tarihe yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak "Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı.

İlk Türk kadın hükümdar olarak adını tarihe yazdıran Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak "Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Özdilek AVM'de düzenlenen özel gösterime, yönetmen Akan Satayev ve "Tomris" karakterini canlandıran oyuncu Almira Tursyn'un yanı sıra Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ile çok sayıda siyasetçi, bilim ve sanat camiasının temsilcileri ve Kazak diasporasının önde gelen isimleri katıldı.

Gösterimde konuşan Bayel, "Tomris" isminin milli bir kahramanın adı olması nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Kazakistan'da da kız çocuklarına çokça verildiğini söyledi.

Bağımsızlık kutlamaları çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini belirten Bayel, filmin Türkiye'nin kültürel hayatında önemli bir iz bırakacağını, 2 kardeş halkı birbirine daha da yakınlaştıracağını ifade etti.

Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı

Saka Türklerinin başına geçerek Pers İmparatorluğu'nu yenen, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'u anlatan filmin konusu şöyle:

"Milattan önce, 6. yüzyılda, kocasının ölümüyle tahta geçmek zorunda kalan Tomris Hatun, askeri dehası, kıvrak zekası, taktiksel ve politik becerileriyle dağılmakta olan İskit-Saka İmparatorluğu'nu yeniden Orta Asya'nın hakimi yaptı. Ordusuna komutanlık ettiği savaşta, devrinin en güçlü devleti Pers İmparatorluğu'nu yenerek Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı."

Kazakistan, Yönetmen, Eylül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tomris' filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti 21:13 MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya Bodrum pozlarıyla yıktı geçti Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı 20:57 Orman yangınları neden çıktı? Bakan Pakdemirli merak edilenleri yanıtladı Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu 20:57 Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi 20:01 Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttılar 18:49 Oğullarının sünnet düğününde şeker yerine çam fidesi dağıttılar Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti 18:04 Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti 17:17 Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı 16:21 En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Avrupa'nın 5 büyük liginin transfer döneminin kapanmasıyla 20 yıldız futbolcu boşa çıktı
18:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binasında konuştu: Yargı reformunda çalışmalar hızlanacak
18:22 Son Dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yeni bir anayasa hazırlanmasını biz de destekliyoruz
18:07 Yıllarca çalışıp biriktiği parayı dolandırıcıların tek telefonuyla kaptırdı
18:00 Filip Kostic'in Lazio'ya transferi yanlış mail adresi sebebiyle iptal oldu
17:51 Cinnet geçiren babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş, yan yana toprağa verildi
17:49 Haluk Levent koronavirüse yakalandı! Video ile sevenlerine duyurdu
17:29 İzmir-Çanakkale yolunda yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
17:26 Adana Demirspor'un yeni hocası Vincenzo Montella oldu
17:08 Taciz suçlamalarıyla tutuklanan futbolcu Benjamin Mendy, ünlülerin kaldığı özel alanda kalamayınca sinir krizi geçirdi
TikTok'ta yeni akım haline gelen TikTok'ta yeni akım haline gelen "süt kasası" videoları yasaklandı         
21:40
Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı Simge Sağın derin dekolteli elbiseyle tüm gözleri üzerine topladı         
21:00
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Milli Takım liderliği korumak için sahada! Türkiye-Karadağ maçı başladı Milli Takım liderliği korumak için sahada! Türkiye-Karadağ maçı başladı         
20:26
Son Dakika! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı Son Dakika! Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden sığınmacı kararı: Ankara geçici koruma kaydına kapatıldı         
19:11
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı Moda devinin defilesi yarıda kesildi! Bir anda bastıran dolu, mankenleri zorda bıraktı         
17:22
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı paylaşım ortalığı salladı! 20 dakikada beğeni ve yorum yağdı         
15:22
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadın ile anısı tepki çekti: Benim bebeğim yok, yardımcı olabilir misiniz         
14:19
Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı Yapım şirketine baskı yapmış! Özcan Deniz, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine rol alacağı projede iş ayarladı         
13:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 22:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tomris" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement