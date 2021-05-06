Tomris Uluslararası İş Kadınları Ödülleri Çırağan Sarayında Sahiplerini Buluyor - Son Dakika

Girişimcilikte kadın, bir yandan maddi ve manevi fayda sağlarken, öte yandan bağımsızlığı, mali kaynakları, kamu hizmeti, iş güvencesi, aile istihdamı ve azmi ile cinsiyet ayrımcılığına ilişkin yargıları kadın lehine çevirme fırsatı da bulmuştur. Bu amaçla, Uluslararası ortakların katılımıyla ülkemizde "Tomris Uluslararası İş Kadınları Ödülü" kurulmuştur, Ulusal ve Uluslararası alanda üstün başarı gösteren kadın girişimciler seçilecek yerel ve uluslararası medyanın katılımıyla ödüllendirilecek. Azerbaycan tarafından Palid Group of Companies, Türkiye'den BHS Group iş birliğiyle düzenlenecek olan geceye Kadın istihdamına, kadın dayanışmasına önem veren başarılı iş kadınları ve ünlü isimler katılacaktır.