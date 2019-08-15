Tomruk altında kalan adam ağır yaralandı
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Düzce'de ormanda ağaç kesimi yaparken tomruk altında kalan kişi ağır yaralandı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:09 Kaynak: AA
'de ormanda ağaç kesimi yaparken tomruk altında kalan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünün ormanlık arazisinde ağaç kesimi yapan Eyüp
Işıldak, kesilen ağacın altında kaldı.
Sıkıştığı yerden arkadaşları tarafından kurtarılan Işıldak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Işıldak'ın kaburgalarında kırıkların olduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenildi.
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