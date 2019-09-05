Son Dakika Haberleri: Tomruk altında kalan işçi öldü
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Tomruk altında kalan işçi öldü

2 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan iki orman işçisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Tomruk altında kalan işçi öldü, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan iki orman işçisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kızılkaya bölgesinde kesim işinde çalışan Nihat (56) ve Fevzi Çakır'ın üzerine istiflenmiş ağaç tomrukları devrildi.

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, tomruk altına kalan işçilerden Nihat Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından çıkarılan Fevzi Çakır ise sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük, Yenice, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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