Tomruk çarpan orman işçisi hayatını kaybetti
1 saat önce
Artvin'de 60 yaşındaki Mevlüt Yiğit, tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Artvin Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:43 Kaynak: İHA
'de 60 yaşındaki Mevlüt Yiğit
, tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Artvin merkeze bağlı Zeytinlik
köyünde orman işi yapan Mevlüt Yiğit tomruk çarpması sonucu hayatını kaybetti. İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yiğit'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Mevlüt Yiğit'nın cesedi Artvin Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN
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