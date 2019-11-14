Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklerken kamyondan düşen kişi öldü
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Tomruk yüklerken kamyondan düşen kişi öldü

6 saat önce

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kestiği ağaçları kamyona yüklerken düşen kişi yaşamını yitirdi.

Tomruk yüklerken kamyondan düşen kişi öldü, System.String[]

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kestiği ağaçları kamyona yüklerken düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Harmancık Yaylası yakınlarında ağaç kesimi yapan Soner Meral (44), kestiği tomrukları kamyona yüklediği sırada dengesini kaybederek araçtan düştü.

Yaralanan Meral, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçeye bağlı Üçtaş köyünün eski muhtarı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Meral, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Harmancık, Gümüşhane, Kürtün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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