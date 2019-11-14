Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti
Son Dakika 3. Sayfa Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti - Son Dakika

Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tomruk yüklü kamyon alevler içerisinde kalırken, olayda büyük panik yaşandı.

Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tomruk yüklü kamyon alevler içerisinde kalırken, olayda büyük panik yaşandı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın maddi hasar ile atlatıldı.


Yangın, Sümer Mahallesinde 2280 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 30 H 7795 plakalı kamyon henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık ve Akkale itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Yangında kamyonun sürücü kısmında büyük maddi hasar meydana gelirken, tomrukların bir kısmında yandı. - DENİZLİ

Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yangında kedilerinin öldüğünü gören kadın sinir krizi geçirdi
Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:16:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon alev aldı itfaiye alarma geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]