Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Bolu'da tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seben ilçesinde Bolu istikametine seyreden Recep A. idaresindeki tomruk yüklü 14 AU 426 plakalı kamyon, Gölcük Tabiat Parkı yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta sıkışan Abdullah A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Abdullah A. ile sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

İtfaiye, Gölcük, Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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