Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

28.03.2022 11:03
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Antalya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Emrah Elmas (41) idaresindeki 07JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkınca şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonda bulunan Hakkı Pardı ise yaralandı. Pardı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Seydişehir, Antalya, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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