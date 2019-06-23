Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
'da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Cide
karayolunda Selahattin Çolakoğlu idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Şenpazar
ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kaza sonrası kamyon şoförü Selahattin Çolakoğlu ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan kamyonun sürücüsü, Şenpazar ve Cide Belediyesi ekiplerinin müşterek çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi
Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!