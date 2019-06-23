Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
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Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Tomruk yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da tomruk yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Cide karayolunda Selahattin Çolakoğlu idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Şenpazar ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze uçtu. Kaza sonrası kamyon şoförü Selahattin Çolakoğlu ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Araçta sıkışan kamyonun sürücüsü, Şenpazar ve Cide Belediyesi ekiplerinin müşterek çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen diğer şahıs ise Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:08 Kaynak: İHA
Şenpazar, Cide, Kastamonu, 3. Sayfa
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