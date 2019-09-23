Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon yan yattı
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Tomruk yüklü kamyon yan yattı

56 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yan yattı.

Tomruk yüklü kamyon yan yattı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda meydana gelen kazada tomruk yüklü kamyon yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karakaya bölgesinden Balıkısık deposuna tomruk çekimi yapan Kemal Canbaz yönetimindeki 78 YA 990 plakalı tomruk yüklü kamyon, yolların bozuk olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.


Sürücü Canbaz ve yanında bulunan oğlu Ferdi Canbaz, kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Karakaya, Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:29 Kaynak: İHA
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