Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon yan yattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tomruk yüklü kamyon yan yattı

46 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı.

Tomruk yüklü kamyon yan yattı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde tomruk yüklü kamyon çamurlu yolda yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Şimşirdere Şefliğine ait bölgeden tomruk çekimi yapan Sezai Ören yönetimindeki 37 LA 093 plakalı kamyon, Karadağ 92 bölmede çamura battı.


Çamura batarak yan yatan tomruk yüklü kamyon, orman köylüsü tarafından traktör ve kepçe yardımıyla çıkarıldı.


Olayda yaralanan olmadı. - KARABÜK

Karadağ, Karabük, Yenice, Ören, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı
Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:44:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü kamyon yan yattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]