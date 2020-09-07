Tomruk yüklü tır alev aldı - Son Dakika

Tomruk yüklü tır alev aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki dorsesinde tomruk yüklü tır alev aldı.

Tomruk yüklü tır alev aldı, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki dorsesinde tomruk yüklü tır alev aldı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi Feke Caddesi Sırelif mevkiinde meydana geldi. Feke istikametinden Kozan istikametine doğru ilerleyen 27 V 0495 plakalı dorsesinde tomruk yüklü tır hareket halindeyken birden alev aldı. Dorsesinden alev alan tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın dorsesi ve üzerinde yüklü tomruklara su ile müdahale ederken polis ekipleri ise trafiği bir süreliğine tehlike açısından kontrollü olarak durdurdu. İtfaiye ekiplerinin tırın dorse bölümünde çıkan yangını söndürmesinin ardından yol güvenli bir şekilde trafiğe açıldı.

Öte yandan yangını gören vatandaşlar ise bölgede uzun kalabalıklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ise olayı cep telefonları ile kaydettiler. - ADANA

İtfaiye, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tomruk yüklü tır alev aldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit hayatını kaybetti Vedat Muriqi, 20.3 milyon euro karşılığında Lazio'ya gidiyor Husumetli iki şahıs arasında çıkan tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından ilk görüntüler geldi Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin sert çıkış: Bedelini ağır öderler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
19:28
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü         
18:57
Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı         
16:03
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti         
15:23
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı         
14:46
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
"Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı         
12:24
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada         
09:44
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:25
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz Yunan Milletvekili Liana Kanelli: Türkiye bölgesel bir süper güç, Fransa'ya güvenmekle hata yapıyoruz         
00:12
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada         
23:47
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 02:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tomruk yüklü tır alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei