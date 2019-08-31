Son Dakika Haberleri: Tomruk yüklü tır alev alev yandı
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Tomruk yüklü tır alev alev yandı

4 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tomruk yüklü bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tomruk yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tomruk yüklü bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Nallıhan - Ankara karayolunun 17. kilometresinde Kızılcabogaz mevkiinde seyir halindeki tomruk yüklü tırda yangın çıktı. Sürücü tırı yol kenarına çekerken yangın kısa sürede büyüyerek tırı sardı. Tır adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
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