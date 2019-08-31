Tomruk yüklü tır alev alev yandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tomruk yüklü bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Nallıhan - Ankara karayolunun 17. kilometresinde Kızılcabogaz mevkiinde seyir halindeki tomruk yüklü tırda yangın çıktı. Sürücü tırı yol kenarına çekerken yangın kısa sürede büyüyerek tırı sardı. Tır adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA