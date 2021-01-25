Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı
BURSA - Bursa'da tomruk yüklü tır devrildi. Tonlarca tomruk yola saçılırken, ilçe yolu ulaşıma kapandı.
Bursa- Orhaneli yolunda ilerleyen tomruk yüklü tır yolların kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan tonlarca tomruk yolu kapattı. Tırın devrilmesi dolasıyla araçlar ilerleyemedi. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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