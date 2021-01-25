Tomruk yüklü tır devrildi, ilçe yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bursa- Orhaneli yolunda ilerleyen tomruk yüklü tır yolların kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Tırda bulunan tonlarca tomruk yolu kapattı. Tırın devrilmesi dolasıyla araçlar ilerleyemedi. Ekiplerin yolu açma çalışması devam ediyor.

BURSA - Bursa 'da tomruk yüklü tır devrildi. Tonlarca tomruk yola saçılırken, ilçe yolu ulaşıma kapandı.

Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi

Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayan Sumudica'nın Galatasaray sözleri şaşırttı

Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var