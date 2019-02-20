Son Dakika Haberleri: Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı

Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü TIR, geriye hareket etti.

Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü TIR, geriye hareket etti. Kasası devrilen tırdaki tomrukları etrafa saçılırken, çekicisi de şaha kalktı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgesindeki yokuşta meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 20 ATK 19 plakalı tomruk yüklü tırın, freni boşaldı. Yokuşta geriye doğru hareket eden tır, yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktı. Kasası devrilen ve içindeki tomruklar etrafa saçılan tırın çekicisi ise şaha kalktı. Kazayı gören çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın çekicisine tırmanarak, yaralı olup olmadığını kontrol etti. Tırda kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Kaza sırasında çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:31 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:20:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tomruk Yüklü Tır Şaha Kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]