Tomruk yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu- Aladağ yolu Boztahta mevkisinde Cumali Bilici yönetimindeki 01 B 6757 plakalı tomruk yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tırdan alevler yükseldiğini gören sürücü, aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.