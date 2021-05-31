Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu

Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü tırda, balataların sıkışması neticesinde yangın çıktı.

Tomruk yüklü tırda çıkan yangın korkuttu KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü tırda, balataların sıkışması neticesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertan K. idaresindeki 39 DZ 498 plakalı tomruk yüklü tırda, balataların sıkışması neticesinde yangın çıktı. Alevler önce tırın arka lastiklerini, daha sonra kasada yüklü tomrukları sardı. Dumanları fark eden sürücü, panikle araçtan dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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