Tomruk yüklü traktör devrildi, sürücü öldü - Son Dakika

Tomruk yüklü traktör devrildi, sürücü öldü
07.10.2020 10:51
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü Sabahattin Yılmaz (63), hayatını kaybetti.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan sürücü Sabahattin Yılmaz (63), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı İneciler köyü Elmacıkdere Güney Yaylası'nda meydana geldi. Sabahattin Yılmaz yönetimindeki tomruk taşınan 41 K 1409 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sabahattin Yılmaz, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, traktörün altında sıkışan Sabahattin Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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