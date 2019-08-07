Tomrukların altında kalan adam can verdi

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Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

AK Parti'den Mansur Yavaş'a "tasarruf" yanıtı: Hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi