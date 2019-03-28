Tomruksuyu Atatürk İlkokulu'nun Altyapısı Bağlandı
47 dakika önce
HATSU, vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra eğitim öğretim kurumları, ibadethaneler, dernek ve kuruluşların altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Geleceğimizi şekillendiren öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulların daha sağlıklı bir ortam haline gelmesi adına yapılan çalışmaların devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, yeni yapılan okullarda yeni kanalizasyon hattın döşendiğini belirtti.
Samandağ İlçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde yapılan Tomruksuyu Atatürk İlkokulu'nun altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma yapan HATSU, 300'lük büz borular ile 160 metre yeni kanal hattının döşendiğini ve çalışma sayesinde sağlık açısından oluşabilecek tehlikelerin ve kötü kokuların önüne geçildiğini açıkladı.
Eğitime ve eğitim kurumlarına yapılan hizmetlerden ötürü mahalle sakinleri ve okul çalışanları Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile HATSU ekiplerine teşekkür ettiklerini ilettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:59 Kaynak: Bültenler
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