Ton balığı, hastalıklardan korunmayı destekliyor - Son Dakika
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Ton balığı, hastalıklardan korunmayı destekliyor

30.04.2022 10:53
Ton balığı, hastalıklardan korunmayı destekliyor

Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, "Son araştırmalara göre ton balığı, içerdiği selenyum mineralinin 'selenoneine' isimli formuyla serbest radikallerle savaşıyor.

Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, "Son araştırmalara göre ton balığı, içerdiği selenyum mineralinin 'selenoneine' isimli formuyla serbest radikallerle savaşıyor. Güçlü antioksidan etkisi sayesinde kanserden korunmaya katkı sağlıyor." dedi.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok sevilen ve en çok tüketilen balığı olan ton balığının biyolojik ve ekonomik önemi ile sürdürülebilir denizciliğe dikkati çekmek amacıyla her yıl 2 Mayıs, Dünya Ton Balığı Günü olarak kutlanıyor.

Türkiye'de 38 yıldır Dardanel kalite ve güvencesiyle sofralara ulaşan ton balığı; sadece lezzetiyle değil, yüksek besin değeri ve sağlığa sunduğu faydalar sebebiyle de tercih ediliyor.

Dardanel, sağlıklı beslenmeye özen gösterenleri Atlantik ve Hint okyanuslarının tertemiz sularında yetişen balıklardan seçtiği, kolay açılabilir kutudaki ürünleriyle buluşturuyor.

Günlük protein ihtiyacının yüzde 54'ünü karşılıyor

Saf bir protein ve Omega 3 kaynağı olan ton balığı, 100 gramlık bir kutuda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının yüzde 54'ünü karşılıyor. Hint ve Atlantik okyanuslarında büyüyen Skipjack ve Yellowfin türleri, Omega 3'ün yanı sıra sadece doğal avcılık ile yakalanan balıklarda bulunan ve çok güçlü bir antioksidan olan selenyum minerali ile kompleks yağ asitleri içeriyor.

En faydalısı doğal balık tüketmek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, bu özellikleri sebebiyle ton balığının sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Doğal balık tüketmenin insan sağlığı açısından çok önemli olduğuna değinen Yiğit, "Açık denizlerde yetişen en doğal balıklardan biri olan ton balığında yüksek miktarda Omega 3, amino asitler ve kompleks mineraller bulunuyor. Haftada en az iki kez ton balığı tüketmek, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve birçok hastalıktan korunmaya yardımcı oluyor.

Son araştırmalara göre ton balığı, içerdiği selenyum mineralinin 'selenoneine' isimli formuyla serbest radikallerle savaşıyor. Güçlü antioksidan etkisi sayesinde kanserden korunmaya katkı sağlıyor. Vücudumuzun yeni kırmızı kan hücreleri yapımı için ihtiyaç duyduğu B12 vitaminini içeren ton balığı, aneminin önlenmesine de destek oluyor. Kalorisi düşük, besin değeri yüksek bir gıda olan ton balığı, yaz ayları yaklaşırken kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler için de ideal bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Yiğit, protein, Omega 3 ve D vitamini içeriği sayesinde, ton balığının beyin ve kas gelişimi için de çok önemli olduğunu aktararak, "Araştırmalar, düzenli ton balığı tüketen kişilerde göz kuruluğuna daha az rastlandığını ve ton balığının retinanın korunmasına destek olduğunu gösteriyor." yorumunda bulundu.

Kaynağını bilmek önemli

Açıklamaya göre ayrıca, ton balığını güvenle sofralara taşımak ve ailece tüketebilmek için kaliteli ve güvenilir markaların doğal, katkısız ve koruyucusuz ürünlerini tercih etmek gerekiyor. Friend of the Sea ve Dolphin Safe gibi çevre dostu belgelere sahip markaların kaynağı belli ürünlerini seçerek, okyanuslarda doğal avcılık ile yakalanan ve gemilerde dondurularak Türkiye'ye getirilen bu balıkların doğal yaşam alanlarının korunmasını desteklemek mümkün oluyor.

Balığını Sorgula uygulaması sayesinde, avlanma aşamasından sofraya gelene kadar ton balığının geçtiği tüm süreçler izlenebiliyor.

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Berrin Yiğit, omega 3, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ton balığı, hastalıklardan korunmayı destekliyor - Son Dakika


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