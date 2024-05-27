TON Blockchain'in Değeri 300 Milyon Doları Aşıyor: Merkeziyetsiz Finans Sektöründe Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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TON Blockchain'in Değeri 300 Milyon Doları Aşıyor: Merkeziyetsiz Finans Sektöründe Dönüşüm Başladı

TON Blockchain\'in Değeri 300 Milyon Doları Aşıyor: Merkeziyetsiz Finans Sektöründe Dönüşüm Başladı

The Open Network (TON) Blockchain ağı, kilitlenen toplam değerde 300 milyon dolar sınırını aştı. Bu başarı, kullanıcıları ödüllendiren yenilikçi programlar sayesinde elde edildi. Merkeziyetsiz finans sektöründe dönüşüm yaratan TON'un değeri, Mart ayı başından bu yana on kat arttı. The Open League girişimi ve merkezi olmayan borsaların desteği, toplam kilitli değerin yükselmesine katkıda bulundu. TON ağı, Notcoin adlı oyunun token oluşturma etkinliği sırasında 1 milyon yeni cüzdan ekledi.

27.05.2024 11:45
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The Open Network (TON) Blockchain ağı, geçtiğimiz aylarda kayda değer bir büyüme sergileyerek kilitlenen toplam değerde 300 milyon dolar sınırını geçti. Bu büyük başarı, The Open League gibi yenilikçi programların kullanıcıları ödüllendirme stratejisi sayesinde mümkün oldu. Ağın bu hızlı yükselişi, merkeziyetsiz finans sektöründe nasıl bir dönüşüm yarattığını gözler önüne seriyor.

TON Blockchain Değeri 300 Milyon Doları Aştı

The Open Network (TON) Blockchain platformu, son zamanlarda kilitlenen toplam değerde muazzam bir artış yaşayarak 300 milyon dolar sınırını geride bıraktı. Bu etkileyici gelişme, ağdaki değerin Mart ayı başından bu yana on kat artmasıyla sonuçlandı.

TON'un bu olağanüstü büyümesinde, özellikle merkeziyetsiz uygulamaları destekleyen The Open League girişiminin büyük payı olduğu görülüyor. Söz konusu program, kullanıcılara sunduğu ödüllerle ağdaki toplam kilitli değerin (TVL) yükselmesine katkıda bulundu.

DeFiLlama tarafından paylaşılan verilere göre, Mart başında 23 milyon dolar seviyesinde seyreden TVL, şu anda 315 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu çarpıcı artışa, Ston.fi ve Dedust gibi merkezi olmayan borsaların yanı sıra Tonstakers ve bemo gibi likit stake projelerinin de destek verdiği kaydediliyor.

TON ağı, yakın tarihte Telegram üzerinden oynanan ve büyük ilgi gören Notcoin adlı tıklama oyununun token oluşturma etkinliği sırasında 1 milyon yeni cüzdanı bünyesine kattı. TON'un sağladığı altyapı sayesinde, kullanıcılar herhangi bir kesinti, yüksek ücret veya işlem gecikmesi olmadan işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

The Open Network'ün temelleri, ilk olarak Telegram tarafından atılan bir Blockchain projesiyle başladı. 2018 yılında gerçekleştirilen iki özel token satışıyla 1,7 milyar dolar fon toplayan proje, ana ağın lansmanı sırasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Ancak topluluk üyelerinin girişimiyle kurulan Ton Vakfı, projeyi yeniden canlandırarak 2021'de TON Blockchain ağını hayata geçirdi.

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Son Dakika Blockchain TON Blockchain'in Değeri 300 Milyon Doları Aşıyor: Merkeziyetsiz Finans Sektöründe Dönüşüm Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TON Blockchain'in Değeri 300 Milyon Doları Aşıyor: Merkeziyetsiz Finans Sektöründe Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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