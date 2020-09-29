Ton: "İşgâlci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

Ton: "İşgâlci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız"

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton tarafından yapılan basın açıklamasında, işgalci ve saldırgan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında oldukları bildirildi.

Ton:

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton tarafından yapılan basın açıklamasında, işgalci ve saldırgan Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında oldukları bildirildi.

Başkan Handan Askeran Ton, "27 Eylül 2020 saat 06.00'da Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Ermeniler tarafından başlatılan ve sivilleri hedef alan saldırı sonucu başlayan çatışmalar ve bölgedeki gerginlik iki günden beri devam etmektedir. 30 yıldan beri haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal ettiği kadim Türk Yurdu Karabağ'ı Asala artıklarının ve PKK'lıların terör yuvası haline getirdiği Ermenistan alışkanlık haline getirdiği tacizkar tutumuna karşı Azerbaycan, vatan topraklarını savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak gereken cevabı silahlı kuvvetleriyle vermiştir" diye konuştu.

1992 yılında Avrupa Güvenlik İş birliği Teşkilatının ve 1993 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, işgal edilen toprakların boşaltılması konusunda aldığı kararlara atıfta bulunan Handan Askeran Ton, buna rağmen Ermenistan'ın geri adım atmadığına dikkat çekti. Handan Askeran Ton sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara rağmen Ermenistan geri adım atmamış ve konunun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu eş başkanları (Rusya-Fransa-ABD) sorunun çözümü için değil çözümsüzlüğü yönünde tavır sergilemiştir.1988'den bu yana Ermeni işgalcilerin başlattığı bu süreçte 30 bin Azerbaycan Türk'ü hayatını kaybetmiş, bir milyon insan doğduğu topraklardan çıkartılmıştır. Binlerce yaralı ve kayıplar ile özellikle Hocalı'da kadın, çocuk, yaşlı demeden uygulanan insanlık dışı soykırım Ermeni gaddarlığının dünyanın gözü önünde sergilenen gerçekleridir."

Azerbaycan'ın bugün devletiyle ordusuyla ve halkıyla tek yürek olduğunun altını çizen Handan Askeran Ton, "Azerbaycan, Ermeni küstahlığına, dış mihraklarla beslenen cüretkarlığına karşı vatan topraklarını korumak ve işgal altındaki Karabağ'a kavuşmak için bütün irade ve azmini tek yürek olarak ortaya koymuştur. Yeniden müzakere masasına çekmek ve süreci belirsizlik içinde bırakmak için devreye giren art niyetli güçlerin bu kez başarılı olamayacağını umut ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince yapılan her türlü destek açıklaması Azerbaycan Türkleri için en büyük moral kaynağı olmuştur. Azerbaycan ordusunun başarısı 30 yıllık adaletsizliği ve işgali sonlandıracak, Karabağ toprakları yeniden Azerbaycan Türk'ünün vatanı olacaktır. Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi olarak kardeşlerimizin yanındayız. Haklı ve milli mücadelelerinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Allah Azerbaycan ordusunu ve Mehmetçiklerini korusun ve zaferler nasip etsin" dedi. - BURSA

Ton: İşgâlci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ton: 'İşgâlci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:58:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ton: "İşgâlci Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei