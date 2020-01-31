Toncek Stern, Halkbank'ta - Son Dakika
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Toncek Stern, Halkbank'ta

6 saat önce

Halkbank, Sloven pasör çaprazı Toncek Stern'i renklerine bağladı.

Toncek Stern, Halkbank'ta, System.String[]

Halkbank, Sloven pasör çaprazı Toncek Stern'i renklerine bağladı.


Halkbank, Toncek Stern'i kadrosuna kattı. Slovenya Milli Takımı'nın formasını 85 karşılaşmada giyen 1995 doğumlu genç oyuncu, son olarak Polonya'da BKS Visla Bydgoszcz takımında oynadı.


1.98 metre boyunda ve 95 kiloluk Stern, kariyerinde Calcit Kamnik (Slovenya), Calzedonia Verona (İtalya), Top Volley Cisterna (İtalya), Al-Arabi Doha'nın (Katar) başarısı için ter döktü.


"Halkbank'a geldiğim için mutluyum"


Halkbank'ı, Avrupa'daki tüm voleybolcular gibi çok iyi bildiğini ifade eden Toncek Stern, "Takımı tanımamın yanında, çok iyi referanslar aldım. Ben de çok çalışıp bu güzide takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bir an evvel arkadaşlarımla kaynaşıp sahada elimden geleni yapmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ANKARA

Polonya, İtalya, Katar, Doha, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:18 Kaynak: İHA
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