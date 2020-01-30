Tonci Mujan resmen Ümraniyespor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tonci Mujan resmen Ümraniyespor'da! - Son Dakika Spor

Tonci Mujan resmen Ümraniyespor'da!

6 saat önce

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

Tonci Mujan resmen Ümraniyespor'da!, System.String[]

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.


Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.


İstanbul, Slovenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:29 
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