Son Dakika Haberleri: Tonga'da denizaltı yanardağı patladı, bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu
BBC
Son Dakika Dünya Tonga'da denizaltı yanardağı patladı, bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu

Tonga'da denizaltı yanardağı patladı, bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu

8 saat önce

Büyük Okyanus'taki Tonga Takımadaları'nda patlayan bir denizaltı yanardağı, krallığı oluşturan 172 adadan birini batırdı.

Tonga'da denizaltı yanardağı patladı, bir ada battı, üç kat daha büyük bir ada doğdu, System.String[]

Büyük Okyanus'taki Tonga Takımadaları'nda patlayan bir denizaltı yanardağı, krallığı oluşturan 172 adadan birini batırdı. Yanardağın püskürttüğü lavlardan, batan adanın üç katı büyüklüğünde yeni bir ada oluştu.

Tonga Jeoloji Dairesi'nden Taaniela Kula, yeni adanın 100 metre genişliğinde ve 400 metre uzunluğunda olduğunu ve batan Lateiki Adası'nın 120 metre batısında yer aldığını söyledi.

Denizaltı volkanında geçen ay başlayan faaliyetin 18 gün sürdüğü belirtiliyor.





Pasifik Ateş Çemberi

Tonga Krallığı, sık sık depremlerin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor.

Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı, Şili'den Yeni Zelanda'ya büyük bir alanı kapsayan bu kuşakta gerçekleşiyor.

2014'te de yine bir denizaltı volkanının faaliyete geçmesi sonucu yeni bir ada daha oluşmuştu.

Büyük Okyanus, Ateş Çemberi, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:30 
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