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Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi - Son Dakika

Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi

20.01.2022 14:42
Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi

Tonga'da su altı yanardağında meydana gelen patlama büyük bir yıkıma yol açtı.

Tonga'da su altı yanardağında meydana gelen patlama büyük bir yıkıma yol açtı. BM tarafından yapılan açıklamada ülke nüfusun yüzde 80'inin faciadan etkilendiği belirtildi.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da Cumartesi gülü meydana gelen su altı yanardağı patlaması ve sonrasındaki tsunami felaketi büyük hasara yol açtı. Volkanik patlamanın ardından küllerle kaplanan ada ülkesi griye döndü. Tsunami nedeniyle evler yıkıldı, tekneler ve dev kaya parçaları kıyıya vurdu. Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni yaptığı açıklamada, Tonga'ya bağlı 36 kişinin yaşadığı Mango Adası'ndaki tüm evlerin yıkıldığını, Fonoifua Adası'nda ise sadece 2 ev kaldığını söyledi. 239 kişinin yaşadığı Nomuka Adası'nda da büyük hasar meydana geldiğini kaydeden Sovaleni, ülkeye bağlı 170 adanın tamamının volkanik küllerle kaplandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcüsü Stephane Dujarric, volkanik facianın yol açtığı tsunami nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği adada birçok kişinin yaralandığını ve su kaynaklarının kirlendiğini açıkladı. Yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun yüzde 80'ininden fazlasının meydana gelen patlamadan etkilendiğini belirten Dujarric, başkent Nuku'alofa'nın bulunduğu Tongatapu Adası'ndaki 100 evin hasar gördüğünü, 50 evin ise tamamen yıkıldığını söyledi.

DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTI YENİDEN SAĞLANDI

Tonga hükümeti tarafından "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak nitelendirilen patlamanın ardından deniz altı kablosunun zarar görmesi sonucu ülkedeki iletişim kesildi. ABD'li şirket SubCom, Tonga'nın kablo bağlantısının en az 4 haftada onarılabileceğini açıkladı. Yeni Zelanda Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tonga'nın dış dünya ile bağlantısının sağlanması için 2G teknolojisiyle geçici bir telekomünikasyon sistemi kurulduğu ifade edildi. Elektrik hatlarının da hasar gördüğü ülkede elektrik yeniden sağlanırken, temizlik ve hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Patlamanın ardından volkanik kül ile kaplanan hava limanı pistinin gönüllülerin de katıldığı çalışmalarla temizlenmesinin ardından yardım malzemesi taşıyan ilk uçaklar bugün ülkeye ulaştı. Yeni Zelanda ve Avustralya'ya ait askeri nakliye uçaklarıyla ülkeye su depoları, çadır, jeneratör, hijyen malzemeleri ve iletişim ekipmanı gönderildi.

Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda Cumartesi günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami uyarısı yapılmıştı.

(İHA)

Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi
Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi
Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi

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Togo Cumhuriyeti, Tsunami, Tonga, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tonga'daki facia büyük yıkıma yol açtı, nüfusun yüzde 80'i etkilendi - Son Dakika
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