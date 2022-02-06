Üye Girişi
Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI' - Son Dakika

Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'

06.02.2022 10:57

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tonga'daki yanardağın patlamasıyla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesinin ortaya çıktığını söyledi.

İZMİR'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tonga'daki yanardağın patlamasıyla küresel soğuma ve kuraklık tehlikesinin ortaya çıktığını söyledi. Yaşar, "Çok ekstrem soğuklarla karşı karşıya kaldık. 15 Ocak'tan sonra Türkiye'de sıcaklıklar, hissedilir derecede çok düştü. Bu, çok ciddi bir soğumadır. Bunun nedeni Tonga Yanardağı'dır" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da geçen ayın ortasında meydana gelen yanardağ patlaması nedeniyle küresel soğuma ve kuraklık yaşanabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Yaşar, "Çok ekstrem soğuklarla karşı karşıya kaldık. 15 Ocak'tan sonra Türkiye'de sıcaklıklar, hissedilir derecede çok düştü. Bu, çok ciddi bir soğumadır. Bunun nedeni, Tonga Yanardağı'dır. Aralık ayından itibaren küçük patlamalar yaşanıyordu. 13 Ocak'ta büyük bir patlama oldu. Volkan püskürmesi, 20 kilometreyi geçti. 15 Ocak'ta daha büyük bir patlama oldu. Volkanın püskürüğü 50 kilometreyi buldu. Volkan patlamasında 2 tür, olay gerçekleşir. Biri sülfür gazıdır. Bu, soğutucu bir gazdır. Bir diğer olay da püskürüğün yükseğe çıkmasıdır. Bu durumda volkanın püskürüğüyle aerosollar, dünyanın atmosferini sarar. Bu da güneşten gelen enerjiyi engeller. Tonga Yanardağı'nda bu durum gerçekleşti. Her iki olay da ısının düşmesine yol açar" dedi.

'TONGA YANARDAĞI'NIN PATLAMASINDA FAZLA SÜLFÜR YOK'

Geçmiş dönemlerden de örnekler veren Prof. Dr. Yaşar, 27 Ağustos 1883'te Endonezya'ya bağlı Karakatau Yanardağı'nı ve 15 Haziran 1991'de patlayan Filipinler'in Luzon Adası'nın merkezindeki Pinatubo Yanardağı'nı hatırlattı. Prof. Dr. Yaşar, "1991 yılında Pinatubo Yanardağı'nın patlamasıyla yağışlar, yüzde 30 ila 40 oranında azaldı. Bu durumun sonucu Türkiye'de barajların seviyesi oldukça düştü. İlk defa o yıl Bulgaristan'dan elektrik satın aldık. 1991 yılındaki patlama, dünyayı 0,5 oranında soğuttu. Bu, çok büyük bir soğuma oranı. Tonga Yanardağı'nın patlamasında fazla bir sülfür yok ancak püskürüğün çok yükseğe çıkması, havayı 0,1 ila 0,5 arasında soğuttu" diye konuştu.

Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle yine dünyayı çok sorunlu bir dönemin beklediğini aktaran Prof. Dr. Yaşar, "Sülfürün çok olmaması nedeniyle soğuma uzun sürmez. 1991 yılında Pinatubo'daki patlama sonrası soğuma, 1,5 yıl sürdü. Bu sefer çok fazla sülfür yok ama yine de ciddi anlamda hava soğuyacak. 6 ay sürer" dedi.

'KÜRESEL SOĞUMADAN KORKMALIYIZ'

Soğumayla beraber ortaya çıkacak sorunlara ilişkin de Prof. Dr. Yaşar, ilk olarak barajların seviyesinin düşmesiyle HES'lerden elde edilen enerjinin düşebileceğini belirterek, "Soğumayla birlikte ayrıca üründeki verimlilik çok düşer. 1991 Pinatubo patlaması ve hava sıcaklıklarının 0,5 derece düşmesiyle birlikte zeytin verimliliği ağaç başına 20 kilogramlardan 7 kilogramlara düşmüştü. Balık sayısı da çok düşer. Küresel soğumadan korkmalıyız. Bu nedenle sularımızı kontrol altına alıp, değerini bilmeliyiz. Barajlardan kapalı ortamlarda suları tarlalara getirip, damlama yöntemiyle vermek gerekiyor. Bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın havza havza ürünlerin nereye, ne kadar ekileceğini planlaması gerekiyor" diye konuştu.

Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'
Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'
Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'
Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'
Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'
Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI'

YORUMLAR
500

Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Doğan Yaşar, Tonga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:29 Eşinin mevlidinde hocadan nasihat alan Erken: O üzülmesin diye artık ağlamayacağım
11:26 Isparta'da donarak ölen vatandaşla ilgili ayrıntılar geldi! Valilik resmi açıklama yaptı: Aklen maluldür, yardım teklifini kabul etmemiş
11:12 Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir
11:01 Fotoğraflarını satışa çıkaran fenomenin 10 günde kazandığı para dudak uçuklattı!
10:58 ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı!
10:56 Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!
10:31 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu
10:24 Muammer Kaddafi hakkında bomba iddia! Kaddafi yaşıyor mu?
10:19 Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!
10:06 Siyaset gündemine bomba gibi düşen Tansu Çiller iddiası! Yeni bir parti kuruluyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 11:38:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İZMİR-'TONGA'DAKİ VOLKANİK PATLAMAYLA KÜRESEL SOĞUMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement