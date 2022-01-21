Tonga'daki yanardağ patlaması Peru'da çevre felaketine neden oldu - Son Dakika

Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşandı. Yetkililer, Tonga'daki volkanik patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu oluşan dalgaların bir tankere çarpması sonrasında, Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'ndeki 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızdığını belirtti.

Petrol sızıntısının 4 kilometrelik sahile yayıldığını ve sızıntıdan zarar gören üç sahilin kapatıldığını ifade eden yetkililer, çok sayıda ölü hayvanın kıyıya vurduğunu kaydetti. Kirlilikle mücadele için oluşturulan özel ekip, pompalar ve özel emici malzeme ile petrolü temizlemeye çalışıyor.

Rafineriyi işleten Repsol şirketinin kirlilikle ilgili tazminat ödemesi talep ediliyor.