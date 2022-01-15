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Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından ABD ve Kanada için tsunami uyarısı verildi - Son Dakika

Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından ABD ve Kanada için tsunami uyarısı verildi

15.01.2022 17:57
Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından ABD ve Kanada için tsunami uyarısı verildi

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami uyarısı verildi.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami uyarısı verildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan California'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tsunami, Kanada, Tonga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından ABD ve Kanada için tsunami uyarısı verildi - Son Dakika
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