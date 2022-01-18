Tonga'ya volkanik kül nedeniyle yardımlar ulaşmıyor - Son Dakika

Tonga'da meydana gelen ve birçok ülkede tsunami paniğine neden olan su altı yanardağı patlamasında küllerin bir havalimanı pistini kaplaması sonucu yardım uçakları ülkeye ulaşmıyor.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda meydana gelen ve birçok ülkede tsunami alarmı verilmesine neden olan su altı yanardağı patlamasında ülkedeki havalimanı pisti volkanik kül ile kaplandı. Patlamanın ardından Tonga için harekete geçen komşu Yeni Zelanda, ülkeye içme suyu ve çeşitli yardım malzemeleri gönderse de kül ile kaplanan havalimanına yardım uçakları ulaşamıyor.

"Muhtemelen daha fazla kişi hayatını kaybetti"

Meydana gelen su altı yanardağ patlamasının tsunamiye neden olması ile en son 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak adada iletişim sıkıntıları yaşandığı için hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Tonga'nın Avustralya'daki Diplomatik Misyonunun Başkan Yardımcısı Curtis Tu'ihalangingie can kaybı ile ilgili "Muhtemelen daha fazla kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısının artmaması için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Tonga, Güney Pasifik'te toplamda Japonya büyüklüğünde bir alana dağılmış 170'den fazla adadan oluşuyor. Birleşmiş Milletler (BM), Tonga'nın 100 bin'den fazla nüfusa sahip Tongatapu adasının batı sahilindeki konutlarda büyük hasar olduğunu bildirirken, Yeni Zelanda Yüksek Komisyonu Tonga'nın başkenti Nukualofa'nın kıyı kısımları hariç diğer bölgelerde büyük ölçüde hasar olmadığını açıkladı

Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda geçtiğimiz Pazar günü su altı yanardağı patlaması meydana gelmiş, Yeni Zelanda ve ABD yardım göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Meydana gelen patlama nedeniyle Kanada, Avustralya, ABD, Şili, Peru, Ekvador, Yeni Zelanda, Fiji ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede tsunami riski oluştuğu açıklanmıştı. - NUKU’ALOFA