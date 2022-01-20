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Tonga'ya yardım getiren ilk uçaklar ulaştı - Son Dakika

Tonga'ya yardım getiren ilk uçaklar ulaştı

20.01.2022 15:32
Tonga'ya yardım getiren ilk uçaklar ulaştı

Yardım uçakları yanardağ patlamasının yaşandığı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'ya ulaştı.

Yardım uçakları yanardağ patlamasının yaşandığı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'ya ulaştı.

Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlaması ve onu izleyen tsunaminin ardından ülkenin havalimanındaki küller temizlendi.

Yeni Zelanda ve Avustralya'nın gönderdiği su depoları, geçici barınak kitleri, jeneratörler, hijyen malzemesi ve iletişim ekipmanını taşıyan askeri nakliye uçakları havaalanına indi.

Avustralya, gönderdikleri yardımla Tonga hükümetinin, toplumun ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağını ve temizlikle ilgili çalışmaları destekleyeceğini açıkladı.

Tonga'daki yanardağ patlaması Peru'da çevre felaketine neden oldu

BBC'deki habere göre, Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Peru kıyılarında petrol sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği yaşandı.

Yetkililer, Tonga'daki volkanik patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu oluşan dalgaların bir tankere çarpması sonrasında, Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'ndeki 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızdığını belirtti.

Petrol sızıntısının 4 kilometrelik sahile yayıldığını ve sızıntıdan zarar gören üç sahilin kapatıldığını ifade eden yetkililer, çok sayıda ölü hayvanın kıyılara vurduğunu kaydetti.

Rafineriyi işleten Repsol şirketinin kirlilikle ilgili tazminat ödemesi talep ediliyor.

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Pasifik Okyanusu, Avustralya, Tonga, Peru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tonga'ya yardım getiren ilk uçaklar ulaştı - Son Dakika


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