Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi

Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi Edinilen bilgilere göre...

Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi

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SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Edinilen bilgilere göre yangın geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Töngel köyünde meydana geldi. Seyit Işık adlı vatandaşın samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın etrafta bulunan bir diğer samanlık, ahır ve otomobile sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Yıldızeli itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangında 2 samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaklaşık 60 bin lira zararın bulunduğu yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Yetkililerden yardım bekliyor

Samanlığı ve otomobili yanan Seyit Işık, yetkililerden yardım beklediğini ifade ederek, "Yangın yerine vardığımda yangın çoğalmıştı. Yaklaşılacak gibi değildi. Önce aklıma arabam geldi. Gidim arabayı çıkartayım ondan sonra hayvanları çıkarırım dedim. Geldim ki rüzgarın etkisiyle 3-5 saniyede yangın arabanın oraya gelmişti. Arabayı çıkaramayınca ondan sonra koştum kızım ile beraber ahırda bulunan büyükbaş ve buzağıları çıkartmaya çalıştım. Yarım saatte 800 metrekarelik alan yandı. Samanlar ve arabam yandı. 33 bin lira değerinde. Ufakta olsa yetkililerden zararımızın karşılanmasını isteriz" dedi.

Yıldızeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Töngel köyünde çıkan yangında iki samanlık, bir ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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