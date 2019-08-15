Son Dakika Haberleri: Toni Kroos Balaídos De Real Madrid - Celta İçin Skorlar
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Toni Kroos Balaídos De Real Madrid - Celta İçin Skorlar

20 dakika önce

Cristiano Ronaldo, bir-iki ile Portekizli ilerlemesini tamamlamak için son ana kadar bekleyen James ile bağlantı kurdu. Ronaldo'nun kesintisini kimse bitiremedi, ama Toni Kroos ağın arkasına toparlanmayı parçalamak için el altındaydı.

Cristiano Ronaldo, bir-iki ile Portekizli ilerlemesini tamamlamak için son ana kadar bekleyen James ile bağlantı kurdu. Ronaldo'nun kesintisini kimse bitiremedi, ama Toni Kroos ağın arkasına toparlanmayı parçalamak için el altındaydı.
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:26 
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