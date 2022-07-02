Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi - Son Dakika
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Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi

02.07.2022 01:42

Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi Bebek arabasındaki çocuk son anda kurtarıldı Bursa'da çamlık alanda masada oturan 8 kişilik bir ailenin üzerine yanlarında bulunan tonlarca ağırlığındaki çam ağacı devrildi.

Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi

Bebek arabasındaki çocuk son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da çamlık alanda masada oturan 8 kişilik bir ailenin üzerine yanlarında bulunan tonlarca ağırlığındaki çam ağacı devrildi. Biri çocuk 2 kişi yaralandı. Ailenin yanında bulunan bebek arabasındaki çocuk ise son anda kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü'nde Çamlık alanda masada oturan 8 kişilik bir ailenin üzerine hemen yanı başlarındaki çam ağacı devrildi. Olayda biri çocuk 2 kişi yaralandı. Ailenin yanında bulunan bebek arabasındaki çocuk son anda bebek arabasından kucaklanıp kurtarılırken, bebek arabası çam ağacının altında kaldı. Olayda bölgedeki işletme sahibi çamlıktaki bazı ağaçların uzun zamandır tehlike arzettiğini bildirmelerine rağmen tedbir alınmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Faciadan dönülen olay saat 22.30 sıralarında Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki çamlık alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 8 kişilik aile çay içmek için Çamlık tesisinin içinde bulunan bir işletmeye ait masaya oturdular.

Çam ağacı kırılıp ailenin üzerine devrildi

Ailenin masada çay içtikleri esnada hemen yanlarındaki çam ağacı gövdesinden kırılarak devrildi. Ağaçtaki çatırtıyı duyan aile sağa sola kaçışırken devrilen ağacın çarptığı 16 yaşındaki Gizem S. ile birlikte Özge M. Yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı alarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.

Bebek arabasındaki bebek son anda kurtarıldı

Olay esnasında ağaçtaki çatırtıyı duyan aile fertleri hemen yanı başlarındaki bebek arabasında bulunan bebeği kapıp kaçması ile muhtemel bir faciadan da dönülmüş oldu. Çam ağacı bebek arabasının üzerine devrilirken, olay esnasında büyük panik yaşandı.

Vatandaşlar ve işletme sahibinden tepki

Olay sonrasında bölgedeki bir işletme sahibi çamlık içindeki bazı ağaçların devrilme tehlikesi bulunduğunu daha önce defalarca belediye ve ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen ilgilenilmediğini belirterek, halen çamlıkta bazı ağaçların yan yatmış durumda olduğunu, bunlar için acil önlem alınması gerektiğini belirttiler.

YORUMLAR
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Çay bahçesinde, devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı Çay bahçesinde, devrilen ağacın altında kalan 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İznik Gölü, Orhangazi, Bursa, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tonlarca ağırlığındaki çam ağacı ailenin üzerine devrildi - Son Dakika
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