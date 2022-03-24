Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

24.03.2022 09:11

Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu Bitlis'te bir iş yerinden çıkan vatandaş önünde geçtiği iş yerlerinin çatısından gelen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

BİTLİS - Bitlis'te bir iş yerinden çıkan vatandaş önünde geçtiği iş yerlerinin çatısından gelen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasıyla anbean yansıdı.

Olay Hüsrevpaşa Mahallesindeki Yeni Çarşı da meydana geldi. Bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıların altından yürürken son anda çatıdan düşen karı fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Olaydan sonra iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için Bitlis Belediyesi karla mücadele ekibi burada saatler süren çalışma gerçekleştirdi.

Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu

YORUMLAR
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Bitlis, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tonlarca ağırlıktaki karın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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